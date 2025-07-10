漢光演習首次將「大陸2027攻台」作為想定 國台辦回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-10 05:30

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國軍周三（9 日）開始舉行「漢光 41 號」演習，參演人數為歷年最多，並將「中共 2027 攻台」作為想定，大陸國台辦發言人陳斌華當天晚間批評，不管民進黨當局如何裝腔作勢，都是不堪一擊的「花架子」。

漢光演習首次將「大陸2027攻台」作為想定。（圖：國防部發言人臉書）

陳斌華說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，為煽動兩岸對立對抗，一再浪費民脂民膏，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，葬送台灣民眾安全福祉。

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陳斌華表示，「台獨」是絕路，統一擋不住。不管民進黨當局如何裝腔作勢、窮兵黷武，都是不堪一擊的「花架子」。無論民進黨當局搞多少「演練」，都改變不了「台獨」必然失敗的下場，更阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。