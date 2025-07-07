鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.19元，預估目標價為22元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.21元下修至0.19元，其中最高估值0.8元，最低估值0.03元，預估目標價為22元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(0.8)
|0.82
|0.58
|最低值
|0.03(0.03)
|0.23
|0.32
|平均值
|0.26(0.28)
|0.47
|0.45
|中位數
|0.19(0.21)
|0.41
|0.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|361,934,000
|363,351,000
|360,765,000
|最低值
|336,233,270
|341,722,000
|346,022,420
|平均值
|349,217,920
|353,384,220
|353,393,710
|中位數
|347,202,000
|355,180,000
|353,393,710
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.13
|0.11
|1.15
|4.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|360,535,714
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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