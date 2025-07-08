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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為114.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.37元下修至5.2元，其中最高估值6.46元，最低估值3.19元，預估目標價為114.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.46(6.46)9.9913.06
最低值3.19(3.19)4.295.59
平均值5.13(5.2)6.247.64
中位數5.2(5.37)6.277.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.55億22.55億23.48億
最低值16.29億18.89億21.24億
平均值16.93億20.16億22.62億
中位數16.95億20.08億22.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.43-0.891.051.433.03
營業收入7.67億13.91億19.94億25.65億33.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFOUR

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