鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)EPS預估下修至5.2元，預估目標價為114.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.37元下修至5.2元，其中最高估值6.46元，最低估值3.19元，預估目標價為114.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.46(6.46)
|9.99
|13.06
|最低值
|3.19(3.19)
|4.29
|5.59
|平均值
|5.13(5.2)
|6.24
|7.64
|中位數
|5.2(5.37)
|6.27
|7.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.55億
|22.55億
|23.48億
|最低值
|16.29億
|18.89億
|21.24億
|平均值
|16.93億
|20.16億
|22.62億
|中位數
|16.95億
|20.08億
|22.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.43
|-0.89
|1.05
|1.43
|3.03
|營業收入
|7.67億
|13.91億
|19.94億
|25.65億
|33.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Shift4 Payments Inc - Class A(FOUR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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