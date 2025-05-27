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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.08元，預估目標價為18.21元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.08元，其中最高估值1.34元，最低估值0.63元，預估目標價為18.21元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.34(1.34)1.963.684.04
最低值0.63(0.63)0.50.971.77
平均值1.03(1.01)1.0722.59
中位數1.08(1.06)0.981.981.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值475.20億532.65億599.94億408.19億
最低值315.45億305.33億317.28億359.72億
平均值376.85億379.54億412.50億383.96億
中位數373.35億370.02億382.16億383.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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