志聖2024年淨利創新高年增47% 每股純益4.59元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-13 18:40

‌



半導體的先進封裝製程的需求持續漲之中，也將持續帶動相關設備廠業績走強，設備廠志聖 (2467-TW) 今 (13) 日公布最新獲利，2024 年全年自結稅後純益爲 7.19 億元，較 2023 年的 4.86 億元增加 47.94%，依目前股本計算，每股純益 達 4.59 元。

志聖 2024 年第四季營收爲 13.36 億元，季增 26.77%，年增 30.25%，單季稅後純益自結爲 1.95 億元，季增 18.18%，年增 77.27%，2024 年全年營收 48.18 億元，年增 32.9%，2024 年全年自結稅後純益爲 7.19 億元，較 2023 年的 4.86 億元增加 47.94%，依目前 15.68 億元股本計算，每股純益達 4.59 元。

‌

