〈電子五哥營收〉廣達AI伺服器出貨旺、筆電提前拉貨 Q2營收創高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 持續受惠 AI 伺服器動能強勁，加上客戶因關稅提前拉貨，今 (8) 日公告 6 月營收 1898.68 億元，年月雙增，第二季營收也同步創歷史單季新高，達 5041.21 億元，年增逾 3 成。
廣達 6 月營收 1898.68 億元，月增 18.5%，年增 70.6%；第二季營收 5041.21 億元，季增 37.88%，年增 36.24%；累計今年上半年營收 9897.93 億元，年增 73.99%。
至於筆電出貨，6 月筆電出貨 500 萬台，月增 31.58%，年增 11.11%；第二季出貨 1210 萬台，季增 12.04%，年增 3.42%；累計上半年出貨 2290 萬台，年增 3.15%。廣達管理層表示，6 月適逢季底效應，加上客戶因關稅提前拉貨，帶動第二季筆電出貨。
不過廣達也坦言，雖 6 月營收創歷史次高紀錄，近期匯率波動的確對營收產生影響，若無匯率干擾，原先預期營收表現將更佳，但仍積極應對。
另外，廣達第二季高單價 AI 伺服器，如輝達 (NVDA-US)GB200 開始放量，帶動整體伺服器出貨季對季成長，對於下半年展望則持保守態度。
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