〈電子五哥營收〉廣達AI伺服器出貨旺、筆電提前拉貨 Q2營收創高

廣達 ( 2382-TW ) 持續受惠 AI 伺服器動能強勁，加上客戶因關稅提前拉貨，今 (8) 日公告 6 月營收 1898.68 億元，年月雙增，第二季營收也同步創歷史單季新高，達 5041.21 億元，年增逾 3 成。

‌



不過廣達也坦言，雖 6 月營收創歷史次高紀錄，近期匯率波動的確對營收產生影響，若無匯率干擾，原先預期營收表現將更佳，但仍積極應對。