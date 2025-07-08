鉅亨研報 2025-07-08 17:34

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面對全球經濟的波動，2025 年市場回檔的擔憂浮現，投資人該如何掌握方向？在充滿不確定的環境下，洞悉資產配置策略至關重要。本文將解析當前市場情勢，助您在迷霧中找到財富的指引。

【趨勢分析】關稅前美股創高，日本被課25%，台灣何去何從？從技術分析觀察台股趨勢 (圖:shutterstock)

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一、全球關稅風暴來襲

美國市場情緒方面，CNN 的貪婪與恐懼指數已衝上 78 分，超過 75 分代表市場進入「過度貪婪」，恐有超漲疑慮。恐慌指數（VIX）目前處於相對低點，但 4 月總統發言時曾出現大幅上漲。若本次關稅數字超乎預期，市場恐慌情緒可能再度浮現。

二、企業獲利承壓警訊

關稅衝擊正逐漸顯現。美國製造業與服務業的生產成本已普遍提高，這些成本正逐步轉嫁給消費者。這意味著，關稅並未解除，仍在緩慢發酵。

以零售巨頭沃爾瑪為例，由於其商品高度依賴中國進口，對關稅變化極為敏感。雖然沃爾瑪曾預期關稅將迫使其在 5、6 月漲價，但此言論引發強烈反彈，導致他們對漲價議題避而不談。然而，不談並不代表不行動。沃爾瑪股價已數月陷入盤整，顯示關稅衝擊正侵蝕其獲利，使其難以隨大盤上漲。不只沃爾瑪，其他從非美國地區進口的廠商，例如越南關稅已是 4 月的兩倍，其後續營收變化（如 Nike、Adidas）也值得密切觀察。

美股：歷史高點的風險

台股：壓力與機會並存

台股，特別是電子股（佔七成資金），與美股走勢高度相關。然而，台灣市場正面臨來自去（2023）年 10 月至今年 2 月的沉重套牢籌碼壓力。要突破這座「大山」，需要…. 點我至豐雲學堂完整閱讀

三、技術指標透視台股動向

季線（60 日線）

月線（20 日線）

總體而言，由於短線可能面臨賣壓，操作上建議採取相對保守的策略。但若從長線角度，只要季線的多頭格局未被破壞，未來在市場下跌時，仍是逢低佈局的好時機。