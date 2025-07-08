〈電子五哥營收〉英業達Q2營收創高 看好AI伺服器全年年增雙位數
鉅亨網記者劉玟妤 台北
英業達 (2356-TW) 今 (8) 日公告 6 月營收 632.74 億元，年月雙增，第二季營收達 1839.99 億元，季對季、年對年皆成長，且創歷史單季新高。英業達管理層指出，持續看好 AI 伺服器全年成長雙位數百分比。
英業達 6 月營收 632.74 億元，月增 3.38%，年增 24.24%；第二季營收 1839.99 億元，季增 17.17%，年增 19.36%；累計今年上半年營收 3463.12 億元，年增 20.71%。
至於筆電出貨，英業達 6 月筆電出貨 210 萬台，月增 16.67%，年增 23.53%；第二季筆電出貨 560 萬台，季增 12%，年增 14.29%；累計今年上半年出貨 1060 萬台，年增 12.77%。英業達表示，目前筆電客戶展望維持不變，但仍需觀察後續關稅發展，預期下半年將與上半年持平。
AI 伺服器方面，英業達則指出，目前 AI 伺服器需求仍暢旺，雖上下半年產品組合將有所轉變，但仍預期全年有雙位數百分比的成長。穿戴裝置部分，認為下半年表現將優於上半年，年對年則持平。
另外，英業達於美國休士頓租賃廠房，以因應客戶需求，最快明年第一季將逐步貢獻。
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