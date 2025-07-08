鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-08 13:25

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《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》演唱會 8 月 10 日首度登台，亦是史上第一場於台中市亮相的韓流音樂盛典。看好千億美元韓流商機，永豐銀行不僅宣布冠名贊助，全行卡友本周五 (11 日)12 點起享優先購票權，提前入手夢幻門票。

K-Pop Masterz首度登台 永豐銀瞄準韓流商機推卡友優先購。(圖：永豐銀行提供)

韓國流行文化的全球市場規模預估至 2030 年將達 1980 億美元，其中《K-Pop Masterz》於 2022 年誕生後，巡廻泰國曼谷、菲律賓馬尼拉及日本名古屋等地舉辦，吸引大量年輕族群關注、參與。

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永豐銀行表示，冠名贊助《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》將推動金融服務與流行文化的跨界合作，同步積極回應年輕世代消費者的需求；期望透過串聯娛樂產業，擴大於多元生活場景中的金融影響力。

此次「K-Pop Masterz 2025 In Taiwan」卡司堅強，包括韓流傳奇女團 2NE1、饒舌音樂人 ZICO、靈魂唱作歌手 Crush、性感天后 SUNMI(宣美) 及話題新秀團體 Baby DONT Cry。永豐銀行指出，今夏攜手國際級韓流音樂盛典前進台中，邀請年輕世代共襄盛舉，預期熱力引爆全新潮流，同步帶動中部地區觀光與消費商機。