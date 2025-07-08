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鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.03元，預估目標價為232.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.08元下修至6.03元，其中最高估值7.45元，最低估值3.95元，預估目標價為232.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.45(7.45)11.1711.56
最低值3.95(3.95)4.57.99
平均值5.85(5.9)8.019.29
中位數6.03(6.08)7.778.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值26,484,00031,067,00033,683,000
最低值24,238,00024,770,00027,165,000
平均值25,587,13028,337,02030,957,530
中位數25,607,00028,699,47031,323,500

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.575.7512.9810.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,391,68424,632,77229,314,64827,265,162

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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