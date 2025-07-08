鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.03元，預估目標價為232.5元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對上銀(2049-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.08元下修至6.03元，其中最高估值7.45元，最低估值3.95元，預估目標價為232.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|7.45(7.45)
|11.17
|11.56
|最低值
|3.95(3.95)
|4.5
|7.99
|平均值
|5.85(5.9)
|8.01
|9.29
|中位數
|6.03(6.08)
|7.77
|8.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26,484,000
|31,067,000
|33,683,000
|最低值
|24,238,000
|24,770,000
|27,165,000
|平均值
|25,587,130
|28,337,020
|30,957,530
|中位數
|25,607,000
|28,699,470
|31,323,500
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.57
|5.75
|12.98
|10.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,391,684
|24,632,772
|29,314,648
|27,265,162
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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