search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估下修至5.18元，預估目標價為71元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.3元下修至5.18元，其中最高估值5.62元，最低估值4.68元，預估目標價為71元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年
最高值5.62(5.62)6.96
最低值4.68(4.77)5.42
平均值5.17(5.24)6.05
中位數5.18(5.3)6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年
最高值82,934,00085,362,000
最低值76,780,00081,914,000
平均值78,756,25083,212,000
中位數78,297,50082,584,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS4.73.56.714.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		72,464,40867,078,77376,419,40863,053,656

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
華通59.5+0.85%
美元/台幣29.068+0.07%

延伸閱讀



Empty