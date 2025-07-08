互聯網需求穩 緯軟6月、Q2和H1營收均創同期高

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而在製造業版圖，隨著半導體領域業務推動下，營收動能也相當熱絡；惟新能源產業在風險控管考量下持續縮減業務規模，營收較去年同期下滑。

展望後市，緯軟表示，仍將持續深化互聯網領域的技術布局和客戶合作關係，同時，看準台灣半導體產業蓬勃發展，日前已成立全新的半導體事業單位，服務範疇從既有的 IT 與 OT 領域，進一步拓展至 IC 設計相關業務，並將持續擴大對半導體業務的資源配置，穩步提升其對整體營收的貢獻度。