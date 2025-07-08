鉅亨網新聞中心 2025-07-08 10:00

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華為旗下的「諾亞方舟實驗室」，近日否認爆料指控，其在開發自家盤古平台時依賴競爭對手的模型，並罕見地公開駁斥有關其人工智慧研發工作的指責。爆料者也發出「不自殺聲明」。

華為AI模型是抄襲還內鬨？爆料者發「不自殺聲明」。(圖:shutterstock)

7 月 6 日又有一名自稱華為盤古 AI 開發團隊成員者，在 Github 上匿名發表 6000 多字的長文爆料，盤古大模型研發過程中遭遇的挫折，及多次「套殼」抄襲阿里千問和 Deepseek 的內幕，並嚴詞抨擊華爲內部「劣幣驅逐良幣」的爭鬥。

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爆料者指出，自己身爲華為諾亞方舟實驗室的員工，參與了盤古大模型的開發工作。如今面對互聯網上關於盤古大模型涉嫌抄襲千問的討論，「夜夜輪換反側，難以入眠」，一方面為自己過去的工作付出感到不值，另一方面在內心又感到「大快人心」。經過內心的糾結後，決定把自己在參與研發過程中的所見所聞公布出來。

文中披露，華為的盤古大模型，曾先後分多次套殼阿里的千問及 Deepseek 等競爭對手的 AI 產品。其文表示，自己是真心希望華為能認真吸取教訓，能做好盤古。但華爲為的內部鬥爭激烈，導致該公司在短時間內流失了優秀的大模型人才。

爆料者特意發出「不自殺聲明」。在文章末尾寫道：「寫了這麼多，某些人一定想把我找出來，抹殺掉。公司搞不好也想讓我噤聲乃至追責。如果真的這樣，我，甚至我的家人的人身乃至生命安全可能都會受到威脅。」

爆料者還寫到，「如果我消失了，就當是我為了真理和理想，為了華為乃至中國能夠更好地發展算力和 AI 而犧牲了吧」。

文章一齣引起轟動，華為「諾亞方舟實驗室」罕見空開反駁，透過微信發文指出，盤古 Pro MoE 是全球首款在昇騰晶片上訓練的此類模型，昇騰晶片是華為針對輝達（Nvidia）AI 加速器的自主解決方案。

華為表示，雖然公司採用了開源程式碼，這是「業界的普遍做法」，但其尊重智慧財產權，並嚴格遵守授權條款。此前，在程式碼平台 Github 上，有指控聲稱盤古的原始碼中包含了未經標註的競爭對手內容。

華為這次的回應實屬罕見，畢竟該公司一向被視為中國努力擺脫對外國技術依賴的重要象徵，涵蓋從智慧型手機到半導體等領域。然而在人工智慧服務方面，包括 DeepSeek 與阿里巴巴集團在內的競爭對手，已吸引了投資人與業界高層的關注。

華為旗下的研究實驗室「諾亞方舟」在聲明中表示，「我們嚴格遵守開源授權的要求，並在相關原始檔中清楚標註版權聲明，我們歡迎且期待與開源社群中所有人士展開深入且專業的技術細節討論。」

華為發言人拒絕就諾亞方舟實驗室已發表的聲明之外進一步置評。