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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pinnacle Financial Partners Inc.PNFP-US的目標價調降至117元，幅度約6.4%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Pinnacle Financial Partners Inc.(PNFP-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至117元，調降幅度6.4%。其中最高估值142元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Pinnacle Financial Partners Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Pinnacle Financial Partners Inc.今(16日)收盤價為94.36元。近5日股價上漲6.4%，標普指數上漲8.31%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PNFP市場預估目標價

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