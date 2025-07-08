〈陸股盤後〉川普將關稅暫緩期延長至8/1 滬指接近3,500點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-08 16:30

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中國股市三大指數周二（8 日）收盤同步走高，滬指接近 3,500 點，寫下今年來最高紀錄，美國總統川普宣布將關稅暫緩期延長至 8 月 1 日，令市場鬆了一口氣。

川普將關稅暫緩期延長至8/1，滬指接近3,500點。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.7% 報 3,497.48 點，深證成指漲 1.47% 報 10,588.39 點，創業板指大漲 2.39% 報 2,181.08 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.4747 兆元。

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半導體、有色、鋼鐵、建材、化工、券商、汽車類股拉升，保險、銀行、電力族群小跌。

川普周一簽署行政命令，將「對等關稅」暫緩期從 7 月 9 日延長到 8 月 1 日，並宣布對至少 14 個國家的最新關稅，介於 25% 到 40% 不等。

川普周一在社群媒體上分享寄給七國領導人的關稅通知信截圖，包括日本、南韓、馬來西亞在內七國，幾小時後再公布另外七國的通知信。

川普在信中說「依據與各國之間的關係」，美國「或許」會考慮調整上述關稅，並警告 14 國不要加徵報復性關稅，否則不管加多少，美國都會「在原本的 25% 基礎往上加」。

白宮新聞秘書李威特表示，未來幾天會有更多國家收到關稅通知信函。

對大多數國家來說，美國最新關稅稅率和川普 4 月 2 日「解放日」關稅大致一樣。南韓、泰國都不變，日本從 24% 調升至 25%。

美方在通知信中也提到轉運關稅，「被認定是為了規避關稅的『轉運』商品，將面臨更高關稅」。