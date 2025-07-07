鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-07-07 19:51

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光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收為 6.05 億元、月減 5.53%、年增 11.86%，累計今年上半年營收為 46.06 億元、年增 54.06%。聯鈞表示，6 月營收年增，主要是受到客戶需求強勁，要求公司出貨增加，挹注營收所致。

受惠客戶需求強勁，聯鈞6月營收年增11.86%。(圖：shutterstock)

法人表示，聯鈞累計前 6 月營收達到 46 億元，年成長幅度高達的 54％以上，較去年比較，已有明顯改善的表現。加上聯鈞在雷射二極體封裝測試已經耕耘許久，未來的關鍵產品為 EML 和 VCSEL，成長性僅次於 SiPho，都是目前需求性極大的缺口，有望助攻聯鈞未來營運的持續攀升。

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聯鈞今年在股東會上也強調，隨著 AI 基礎建設需求持續增加，為了因應雷射二極體產業，對於高速高功率及影像辨識等新應用領域的市場需求，以及綠色節能產業中對電源管理元件的應用增加，公司將致力滿足客戶的生產需要，並配合客戶開發新產品及新製程，以面對新的市場需求及挑戰。