鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-10 08:10

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世貿組織 (WTO) 近日發布最新貿易監測報告，對去年 10 月中至今年 5 月中全球貿易形勢做出悲觀預估稱，全球貿易政策環境正在惡化，主要經濟體之間的緊張局勢持續升級，貿易不確定性顯著增加。

關稅戰火燎原！聯合國貿易報告示警三大危機 WTO提四大建議救全球貿易（圖：Shutterstock）

報告指出，美國近期採取的一系列單邊貿易措施引發了貿易夥伴的強烈反應。加拿大已對美國實施報復性關稅，歐盟也宣布將採取類似措施。這種貿易對抗格局導致全球貿易環境波動加劇，預計將對全球貿易量產生負面影響。

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報告還特別強調，區域衝突和地緣政治緊張局勢進一步加劇了全球貿易的不確定性。

與此同時，聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 周二 (8 日) 發布的報告也傳遞類似警訊。報告指出，儘管今年上半年全球貿易額預計增長 3000 億美元，但下半年將面臨越來越大的阻力。價格上漲雖推動貿易額成長，但實際貿易量僅成長 1%，顯示貿易活動的實質增長乏力。服務貿易雖保持 9% 的成長動能，但商品貿易已顯露疲態。

WTO 在報告中呼籲各國採取行動緩解貿易緊張局勢，並提出四大建議。第一，各國應努力減少關稅和其他貿易壁壘；第二，提高貿易政策透明度；第三，加強多邊貿易體系；第四，制定促進永續發展的貿易政策，特別是在再生能源和清潔技術領域。

值得注意的是，WTO 今年 4 月還曾預測全球商品貿易量今年將成長 0.2%，但最新評估顯示，這一估值恐須下調。此外，服務貿易的前景也因政策不確定性增加而變得更加不明朗。

市場指標也印證全球貿易放緩的趨勢。WTO 的《貨物貿易晴雨表》顯示，雖然 3 月全球貨物貿易景氣指數還在 102.8 的相對高位，但 6 月已升至 103.5，因企業預期關稅上調而搶貨進口。

然而，新出口訂單指數已降至 97.9，跌破 100 的基準點，顯示未來貿易成長將放緩。