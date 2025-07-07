〈陸股盤後〉川普宣布7日中午寄發全球關稅信 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-07 16:30

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中國股市三大指數周一（7 日）收盤漲跌互見，美國總統川普宣布，美東時間 7 日中午 12 時寄發全球關稅信。

川普宣布7日中午寄發全球關稅信，三大指數漲跌互見。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.02% 報 3,473.13 點，深證成指跌 0.7% 報 10,435.51 點，創業板指跌 1.21% 報 2,130.19 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2272 兆元。

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醫藥、釀酒類股走低，電力、房地產族群強勢，家居、化纖、紡織服裝、銀行類股上揚。

川普在社群平台 Truth Social 上發文稱：「我很高興宣布，美國與各國的關稅信函和協議，將於美國東部時間 7 月 7 日中午 12 時（台灣時間 8 日凌晨零時）開始寄發。」

美國財政部長貝森特周日表示，川普本周將向貿易夥伴發送信函，告知美方計劃徵收的關稅稅率。對於未能達成協議的國家，「對等關稅」將於 8 月 1 日生效。

美國媒體解讀，貝森特這番表態，暗示美方默許 7 月 9 日關稅談判最後期限延後數周。

今年 4 月初，川普政府推出「對等關稅」，對幾乎所有貿易夥伴加徵關稅，具體稅率依據各國對美逆差而不等。