鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-07 09:00

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OpenAI 總裁兼聯合創始人 Greg Brockman 轉發一則 Reddit 貼文，引爆了全球對 AI 醫療潛力的熱烈討論。一位網友在經歷十多年不明病症的困擾後，竟透過 ChatGPT 的協助，成功診斷出病因。微軟近期也稱，自家 AI 診斷協調器對病例的診斷準確率高達 85%，是經驗豐富的醫師團隊的 4 倍有餘。

AI醫療真的狂？10年求醫都無解 竟被ChatGPT秒抓出病根。(圖:shutterstock)

這位網友在 Reddit 上分享，他長期飽受多種不明症狀的折磨，為此進行了脊椎核磁共振、CT 掃描、全套血液檢查，甚至萊姆病檢測，卻始終未能找出病因。在絕望之際，他將所有化驗報告和症狀史輸入 ChatGPT 進行整合分析。令人意外的是，ChatGPT 推論這些症狀與 A1298C MTHFR 基因突變高度吻合，這種基因突變在美國約有 7%-12% 的人群攜帶。

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儘管該網友身處全美頂尖的醫療網絡，甚至曾求助於神經科醫師排查多發性硬化症，但始終未能確診。當他將 ChatGPT 的診斷結果告知醫生時，醫生「非常震驚」，並指出這些資訊確實能解釋網友的症狀，不明白當初為何沒有人想到為他檢測 MTHFR 基因突變。經過幾個月的治療，這位網友的症狀已大部分緩解。

雖然這則貼文的真實性及其對 ChatGPT 作用的誇大程度仍有待商榷，但不可否認的是，隨著 AI 技術的快速發展，AI 醫療正逐步崛起，展現出巨大的潛力。

值得一提的是，微軟近期也宣布了其在 AI 醫療領域的重大突破。以《新英格蘭醫學雜誌》每週發布的真實病例記錄為基準，微軟的人工智慧診斷協調器 (MAI-DxO) 對這些病例的診斷準確率高達 85%，是經驗豐富的醫生團隊的四倍有餘。微軟將這項成果命名為「The Path to Medical Superintelligence」（通往醫療超級智慧之路），預示著 AI 在醫療診斷領域的巨大潛力。

人類醫師窮盡一生也難以閱覽史上所有醫學病例和文獻，但 AI 卻能憑藉其背後海量且不斷更新的資料庫，在短時間內處理和學習大量醫學知識。這使得 AI 在診斷過程中，能夠參考更為全面的資訊。

此外，人類醫生通常只能在廣度或深度上有所側重。例如，家庭醫生作為全科醫生，可以治療跨年齡、跨器官系統的多種疾病，但診斷層面可能較淺；而專科醫生則專注於單一系統、疾病領域甚至特定病症。AI 則可以擺脫這類限制，同時調用多領域資料，進行跨領域的臨床深度辨識，提供更為綜合和精準的診斷建議。

然而，儘管 AI 在醫療領域展現出驚人的能力，但站在目前時點，AI 仍舊難以完全取代人類醫生。AI 的誤診病例也不在少數，其判斷仍需人類醫生的專業知識和經驗進行驗證。

Reddit 網友在帖子爆紅後所提醒的：「沒想到這個帖子能引起這麼多關注。我再次強調，在嘗試 AI 建議之前，我都有和我的醫生反覆確認。請大家不要在醫學問題上完全依賴 AI。」這句話提醒了我們，AI 在醫療領域的角色更多是輔助和增強，而非完全替代。人類醫生的臨床經驗、對患者病情的綜合判斷、以及與患者的情感交流，是 AI 目前無法比擬的。