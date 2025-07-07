鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-07 06:00

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7 月 4 日開始，「日本末日預言」、「日本將發生毀滅性地震」的消息，逐漸霸榜社交媒體平台，引發大批網友關注。7 月 5 日凌晨 4 時，日本全國緊急地震速報的直播一度吸引近 25 萬人蹲點觀看。

日本大地震「末日預言」破功，5,600億經濟損失卻成真。（圖：Shutterstock）

如今，預言時間點已過，「毀滅性大地震」沒有應驗，僅日本鹿兒島縣吐噶喇列島附近海域 5 日發生 5.4 級地震。經確認，島上未有人員傷亡或建築物倒塌通報。

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日本漫畫家竜樹諒在 1999 年出版的漫畫《我所看見的未來》中預言 2011 年 3 月將有大災難，與日本 311 大地震吻合而聲名大噪。

2021 年，其作品復刻版《我所看見的未來完全版》新增災難內容，書中提到她夢到「2025 年 7 月 5 日凌晨 4 時 18 分，菲律賓海域海底爆炸引發百米海嘯，吞噬日本三分之一國土」。

對此，日本氣象廳和科學家多次闢謠，稱其毫無科學依據，並指出當前技術僅能預警地震（提前數十秒），或評估長期概率（如南海海槽未來 30 年強震概率 80%），但目前的技術無法精確預測具體日期。

竜樹諒本人也在 2025 年 6 月的新書《天使的遺言》中澄清：「7 月 5 日只是記錄夢境的日期，並非災難發生日。」她強調，書中內容被出版社加工炒作，添加具體日期並非其本意。

儘管如此，「末日預言」引發的恐慌仍在日本蔓延並外溢。日本國內超市出現搶購潮，防災包銷量激增 300%，羽田機場出現異常人流，日本氣象廳網站的訪問量激增，一度停擺。