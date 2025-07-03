鉅亨網新聞中心 2025-07-03 15:27

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香港特區政府 27 日公布第二屆特首顧問團成員名單，其中李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅未能續任，引發外界廣泛猜測。儘管香港官方並未公布具體原因，但多方分析指出，此事件可能與長和集團早前計劃出售巴拿馬港口的交易事項有關。

李嘉誠長子未連任香港特首顧問 背後有何訊號？（圖：REUTERS/TPG）

特首顧問團是香港特區政府的高層政策諮詢組織，旨在為行政長官提供香港策略性發展意見，下設經濟高品質與持續發展、創新與創業、區域與環球協作三大分組。首屆顧問團於 2023 年 3 月成立，成員包括多位諾貝爾經濟學獎得主及全球商業領袖，李澤鉅亦是其中一員，任期至今年 6 月 30 日。

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本次未獲續任的成員除了李澤鉅，還包括華潤集團前董事長傅育寧及已故的商湯科技創辦人湯曉鷗。作為香港總商會理事會副主席，李澤鉅在香港的影響力舉足輕重，此次未能連任顧問團成員，確實令人意外。

在名單公布的隔日，即 6 月 28 日，香港《大公報》便引用「網絡博客」和專家的話，暗示李澤鉅未能入選的原因。該報官網發布文章稱，李澤鉅未被續任，可能因為在處理出售碼頭一事上「不顧及香港，不顧及國家」。

文章引述香港精英會副主席高松傑的言論，指出香港正處於由治及興的關鍵階段，需要更多熟悉國家戰略、具備創新思維的專家參與決策，而非那些不能顧及國家利益或固守傳統發展模式的成員。高松傑明確表示，李澤鉅在長和出售巴拿馬運河港口事件後，已明顯不適宜再擔任顧問團成員。

《大公報》作為愛國愛港的主流媒體，其立場具有重要指標意義。今年 3 月初以來，該報曾連發多篇評論，猛烈抨擊長和集團的港口交易，且多篇文章被港澳辦官網第一時間轉載至顯要位置。

主管機關的態度也頗為直接。今年 5 月 12 日，國務院港澳辦主任夏寶龍在澳門與工商界人士座談時，雖未點名，但批評某些資本「不顧國家利益」，強調「資本無國界，但商人有祖國，軟骨頭、『下跪』求饒必為中國人民所不齒」。此番言論被《香港經濟日報》等媒體解讀為暗喻長和賣碼頭風波。

隨後在 6 月 21 日，夏寶龍出席《香港國安法》公布實施五週年論壇時再次強調：「必須確保香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中」。數日後，第二屆香港特首顧問團成員名單公布，李澤鉅未能入選。