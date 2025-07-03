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鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境AVAV-US的目標價調升至280元，幅度約8.74%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對宇航環境(AVAV-US)提出目標價估值：中位數由257.5元上修至280元，調升幅度8.74%。其中最高估值301元，最低估值210元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予宇航環境評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。

宇航環境今(3日)收盤價為246.25元。近5日股價上漲8.74%，標普指數上漲2.22%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AVAV市場預估目標價

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宇航環境246.25-2.44%

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