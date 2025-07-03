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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至13.09元，預估目標價為123.92元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.45元下修至13.09元，其中最高估值13.96元，最低估值11.94元，預估目標價為123.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.96(13.96)17.4419.99
最低值11.94(11.94)14.0417.73
平均值13.04(13.1)15.8618.55
中位數13.09(13.45)16.0618.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值81.78億99.56億116.71億
最低值46.80億56.81億67.81億
平均值63.46億75.93億86.98億
中位數65.44億77.79億84.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.295.276.619.7111.67
營業收入15.49億21.83億28.43億41.94億53.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKSPI

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