鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至13.09元，預估目標價為123.92元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.45元下修至13.09元，其中最高估值13.96元，最低估值11.94元，預估目標價為123.92元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.96(13.96)
|17.44
|19.99
|最低值
|11.94(11.94)
|14.04
|17.73
|平均值
|13.04(13.1)
|15.86
|18.55
|中位數
|13.09(13.45)
|16.06
|18.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|81.78億
|99.56億
|116.71億
|最低值
|46.80億
|56.81億
|67.81億
|平均值
|63.46億
|75.93億
|86.98億
|中位數
|65.44億
|77.79億
|84.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.29
|5.27
|6.61
|9.71
|11.67
|營業收入
|15.49億
|21.83億
|28.43億
|41.94億
|53.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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