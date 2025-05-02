《大公報》再評李嘉誠賣港口：必要時國家安全法律都可用上

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 11:00

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香港《大公報》周四（1 日）在時評中表示，長和出售港口事件，中國外交部和國家市場監督管理總局先後發聲，表達了中央的強烈關切和嚴正警示，但長和對此充耳不聞，執迷不悟，如果長和決意一條路走到黑，最終結果必將碰得頭破血流。

《大公報》說，中央的態度自始至終都非常清晰。4 月 27 日，國家市場監督管理總局再度就交易表態：「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。」

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外交部發言人隔天表示，高度關注相關交易，「希望有關各方謹慎行事」。

《大公報》提到，國家兩大部門集中表態，並作出「兩個不得」明確指令，是前所未有的嚴重警示，話已講得夠清楚了！

《大公報》稱，美國發動的關稅戰，是意圖扼殺中國發展的全方位戰爭，從某種意義上說，中美兩國正處於你死我活的「戰爭狀態」，美國是中國最大的敵人，「它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』」。