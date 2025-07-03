鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-03 17:00

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英國金融市場週三出現「股匯債」三殺，令人回想起三年前「特拉斯風暴」的陰影。此次市場震盪的導火線，竟是財政大臣麗芙絲（Rachel Reeves）在議會中情緒失控，疑似落淚的戲劇性場面，引發了市場對其可能辭職的猜測，並對英國政府的財政穩定性產生了深刻疑慮。

英財相淚灑國會成「最貴一滴淚」 股匯債三殺預示什麼風暴？（圖：REUTERS/TPG）

隨著麗芙絲可能下台的傳聞迅速蔓延，週三英國 30 年期公債收益率飆升 19 個基點，創下自 4 月以來最大單日漲幅，甚至對美債市場產生了連鎖反應。同時，英國股市逆勢下跌，富時 100 指數跌約 0.1%，富時 250 指數跌 1.3%。英鎊兌美元也遭遇賣壓，盤中一度下跌超過 1%，成為當天全球表現最差的主要貨幣。

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這場動盪的直接原因，源於首相施凱爾（Keir Starmer）週二突然放棄了財政大臣麗芙絲推動的一項備受爭議的殘疾人福利支付限制計劃。這項改革原可為政府節省約 50 億英鎊，也是麗芙絲在 3 月春季預算聲明中，為遵守預算規則而推出的關鍵措施。施凱爾的臨時變卦，無疑讓麗芙絲控制政府預算赤字的工作雪上加霜。

在議會接受質詢時，施凱爾並未明確支持麗芙絲，而是選擇迴避，這導致麗芙絲在鏡頭前顯得心煩意亂，甚至被捕捉到擦拭眼淚的畫面。這一幕迅速傳遍全球市場，被戲稱為「歷史上最昂貴的眼淚」。

財政議程恐左傾 驚動債券義警

市場對里夫斯「流淚」的下意識拋售反應，主要基於投資者對她可能辭職的猜測。英國公債投資者此前將麗芙絲視為防止政府過度借貸的「堡壘」。業內人士指出，政府在福利改革問題上的 180 度大轉彎，意味著這些計劃將不再為納稅人節省任何資金，並已嚴重削弱英國為滿足財政規則所依賴的利潤空間，投資者正密切關注麗芙絲的立場。

XTB 研究主管 Kathleen Brooks 表示：「市場正在消化下任財政大臣可能採取更左傾的議程，這讓債券市場感到恐慌，也讓債券義警們從沉睡中驚醒。」這反映出市場對未來財政政策方向的不確定性。

面對市場的劇烈反應，英國政府官員迅速採取行動試圖「圓場」。唐寧街堅稱麗芙絲只是在處理個人問題，她的財政大臣職位是安全的。週三晚間，施凱爾也轉而公開支持麗芙絲，並向媒體表示，她感到沮喪的原因「與政治無關」，並強調麗芙絲將繼續擔任財政大臣很長一段時間。內閣辦公室大臣尼克 · 托馬斯 - 西蒙茲也重申，首相辦公室希望麗芙絲留任至下屆大選。

財政狀況如履薄冰 恐釀「特拉斯風暴 2.0」

儘管政府努力安撫市場，但此次拋售依然如同 2022 年英國市場動盪的一次小規模「迴響」。當時，前首相特拉斯因其災難性的「迷你預算案」動搖了投資者信心並導致借貸成本飆升而下台。

顧問公司 LB Macro 的創辦人 Luigi Buttiglione 警告：「如果英國政府不採取嚴厲措施恢復市場信心，那麼英國政府債券殖利率曲線將繼續趨陡，英鎊將像特拉斯時代一樣遭到拋售。」他強調，市場總是勝利的，政府最終會屈服。

加拿大皇家銀行藍灣資產管理公司投資組合經理 Neil Mehta 也指出：「當形勢不好時，很容易引發導火線，未來幾個月市場將保持高度警惕。」

事實上，在本週的戲劇性事件發生之前，英國工黨政府就已面臨外界對其支出計劃融資能力，以及其對自主制定的財政規則承諾的質疑。麗芙絲在秋季預算發布前面臨越來越大的財政缺口。鑑於英國財政監管機構預算責任辦公室（OBR）可能下調英國的經濟成長前景，這使得情況變得愈發危險。

經濟學家 Dan Hanson 預測，麗芙絲在秋季預算將面臨 200 億英鎊的赤字，並指出稅收似乎不再是是否需要再次上調的問題，而是何時需要上調的問題。荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 總結道：「至少自 2022 年 9 月以來，財政擔憂從未遠離過英國的頭條新聞，特拉斯迷你預算案引發的災難提醒所有未來的英國財政大臣，潛在的英國公債買家需要某些保證。」