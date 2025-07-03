股價恐腰斬！知名投資大老警告：川、馬兩人持續互掐恐給特斯拉造成致命打擊

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-03 10:35

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特斯拉 (TSLA-US) 周三 (2 日) 上演一場資本市場的「逆襲好戲」，在第二季交付量年減 13.5% 且持續下滑的情況下，股價單日暴漲 4.97%，市值一夜增加 481 億美元，但專家認為，特斯拉執行長馬斯克和美國總統川普近幾天再度因「大而美」法案互轟，氣氛也再度緊張了起來，恐導致特斯拉股價腰斬。

《Business Insider》報導，知名特斯拉投資人、Gerber Kawasaki 財富投資管理公司執行長 Ross Gerber 在受訪時談及「川馬」紛爭時說：「人們只是，你知道，受夠了。所以這可能會成為致命一擊。我在推特上說過，這真的會傷害特斯拉，我對此非常不安。」他此前在 X 平台上表示，馬斯克在社群媒體上對川普的攻擊是「荒謬的攻擊」。

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Gerber 認為，這必然會為特斯拉帶來更多挑戰，馬斯克與川普之間的最新紛爭是特斯拉公司目前所面臨的另一個難題。今年至周三 (2 日) 為止，特斯拉股價已下跌逾 21%。

Gerber 指出，特斯拉目前正努力應對過高的估值和各個業務部門的不確定性，包括核心的汽車銷售，還有像無人駕駛計程車這樣的項目。

根據特斯拉周三公佈的第二季營業數據顯示，當季特斯拉總共生產 41 萬 244 輛汽車，交付 38 萬 4,122 輛，交付量年減 13%，連續第二季呈年減表現。

歐洲汽車製造商協會上周公布的數據顯示，今年前 5 月特斯拉在歐盟的銷量也下降 45%。

Gerber 推測，若市場重新評估特斯拉的價值，股價恐下跌 50%。該個股周三收在每股 315.65 美元。

馬斯克與美國總統川普圍繞「大而美」法案再次爆發爭吵，川普威脅調查馬斯克旗下公司包括特斯拉和 SpaceX 所獲的政府補貼，這引發了投資人對特斯拉前景的擔憂。

Gerber 認為馬斯克「毀了」自己的形象。

Gerber 說：「你會覺得『這傢伙在做什麼？』你應該賣汽車和自駕計程車，結果卻跟美國總統鬥。馬斯克促成了這一切，並幫助川普增強了權力，且川普總統比你權力大得多。所以，坦率地說，這很愚蠢。」

他還認為，最近特斯拉漲價也可能對銷售造成壓力，特斯拉汽車存在「嚴重」的供需失衡。「讓車變貴意味著更少的人會買。就是這麼簡單。而且他們已經很難把車賣出去了。」

最後，Gerber 強調，特斯拉目前的股價不合理，本益比約 150 倍，是其他大型科技公司如輝達和 Google 的三到四倍。