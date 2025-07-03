鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-03 11:48

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美國週三 (2 日) 解除對向中國出口乙烷的限制，顯示美中貿易休戰正朝著穩定方向發展。

貿易關係趨穩？美國突解除對中國出口乙烷禁令。(圖:shutterstock)

總和外媒報導，美國政府已發函致乙烷生產商 Enterprise Products Partners(EPD-US) 和 Energy Transfer(ET-US)，通知取消對乙烷出口中國的相關限制。

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今年 5 月底至 6 月初，美國政府以中國限制稀土出口為由，對包括乙烷在內的多項對中國出口實施限制。直到 6 月 25 日，美國商務部調整政策，允許相關企業在駛往中國的船隻上裝載乙烷，但未獲授權前不得在中國卸貨。

根據分析公司 Vortexa 數據，6 月份美國對中國的乙烷出口減少到每天 5.7 萬桶，創有史以來的最低紀錄。據悉，6 月間，至少有 8 艘運載乙烷的船隻滯留在美國墨西哥灣沿岸港口，另有一艘常在美中之間往返的船隻改道駛往印度，尋找替代市場。

美國乙烷出口量約有一半銷往中國，乙烷是從頁岩氣中提煉出的副產品，主要用作石化原料，是中國化工企業常用的低成本原料。出口中斷不僅對影響美國生產商，也打擊了依賴乙烷的中國下游製造商。