〈陸股盤後〉美國解除對中國晶片設計軟體出口限制 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-03 16:30

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中國股市三大指數周四（3 日）收盤同步走高，美國政府解除對中國晶片設計軟體的出口限制，並致函美企，撤銷幾周前實施的一項限制性許可要求，為恢復對華乙烷出口掃清道路。

美國解除對中國晶片設計軟體出口限制，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 0.18% 報 3,461.15 點，深證成指漲 1.17% 報 10,534.58 點，創業板指漲 1.9% 報 2,164.09 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3336 兆元。

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醫藥類股強勢拉升，家電、汽車、電力、券商、房地產族群上揚。

據《彭博》報導，晶片設計軟體巨頭德國西門子周三表示，收到美國政府的通知，稱美方已經取消對中國晶片設計軟體的出口限制。根據西門子的聲明，這家德國供應商已恢復中國客戶對其軟體和技術的全面訪問。

據《第一財經》報導，一家上海半導體晶片公司確認已經收到海外電子設計自動化（EDA）企業相關通知。

摩根士丹利 5 月發布的研究報告顯示，去年西門子、新思科技和楷登電子共佔據中國 EDA 軟體市場約 82% 份額。EDA 工具是晶片製造商在智慧手機、電腦、汽車等應用領域中進行半導體設計的核心軟體。

目前中國 EDA 市場仍由新思科技、楷登電子、西門子三大巨頭主導，本土企業雖佔據一定份額，在點工具上取得突破，但本土企業還未形成與之相對抗的格局。

業界人士表示，本土企業要形成工具鏈，還需要很長時間，「目前海外一家公司能做的工具集，在國內是好幾家公司分開來做」。

此外，據《路透社》報導，美國政府周三致函美國兩大乙烷生產和出口商 Enterprise Products Partners 和 Energy Transfer，撤銷幾周前實施的一項限制性許可要求，為恢復對華乙烷出口掃清了道路。

本周三，至少有 8 艘船隻駛往中國，此前這些船隻因限制措施在美國墨西哥灣沿岸滯留。美國乙烷出口量約有一半銷往中國，美國乙烷停止出口，對美中兩國相關企業利益造成損害。