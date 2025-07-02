search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group IncDSGX-US的目標價調降至120元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至120元，調降幅度4%。其中最高估值135元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Descartes Systems Group Inc評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Descartes Systems Group Inc今(2日)收盤價為102.035元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股DSGX市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Descartes Systems Group Inc102.035+0.38%

延伸閱讀



Empty