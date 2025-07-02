鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group IncDSGX-US的目標價調降至120元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)提出目標價估值：中位數由125元下修至120元，調降幅度4%。其中最高估值135元，最低估值100元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Descartes Systems Group Inc評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Descartes Systems Group Inc今(2日)收盤價為102.035元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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