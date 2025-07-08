【Joe’s華爾街脈動】關稅威脅再起，市場震盪，終結創紀錄連漲
Joe Lu
白宮擴大貿易戰線，股票基準指數從歷史高點回落；公債殖利率上揚，預示風險環境複雜化
Joe 盧, CFA | 2025 年 7 月 7 日 美東時間
重點摘要
- 由於意外的新關稅公告為市場注入顯著不確定性，美國股市從歷史高點急劇回落。
- 拋售潮範圍廣泛，小型股表現不佳，而公用事業等防禦型類股則在此避險浪潮中微幅上漲。
- 在大量新債供給預期和聯準會降息押注降溫的推動下，公債殖利率上漲，與典型的避險趨勢相悖。
- 市場焦點已從上週強勁的就業報告，明確轉向本週即將到來的公債標售以及企業對貿易政策的曝險程度。
- 政府宣布對日本、南韓等國的新關稅計畫，加劇了貿易緊張局勢，雖將最後期限延長至 8 月 1 日，但稅率高於預期。
今日盤勢再次證實，地緣政治貿易政策已凌駕於經濟數據之上，成為市場的主要驅動力。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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