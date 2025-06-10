富邦媒5月營收回升至4個月高點 momo美食、旅遊票券熱銷
鉅亨網記者王莞甯 台北
國內大型電商平台 momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 5 月合併營收達 86.33 億元，月增 5.63%、年減 3.84%，為 4 個月來相對高點，富邦媒表示，消費氛圍保守，但美妝、保健和票券品類成長搶眼，此可能與匯率變動、暑期出遊規劃等因素相關。
富邦媒不諱言，近期消費氛圍保守，momo 仍穩健推進營運節奏，並同步強化智能物流調度和前置規劃，全力應戰上半年最大電商檔期 618 購物節，展現平台在高峰期間的履約韌性與即時調整能力。
富邦媒觀察到，5 月消費動能主要受到母親節帶動，美容保養和保健品成為送禮熱選，而搭配畢業季聚餐需求，美食票券銷售也顯活絡，年增近 40%，反映體驗式禮品的接受度持續提升。
另一方面，富邦媒指出，5 月新台幣對美元呈升值走勢，市場上出現部分海外旅遊需求回溫跡象，帶動國外旅遊票券銷售明顯成長，年增幅超過 1 倍。
隨著 618 電商大檔到來，富邦媒暖身活動主打「618 決戰破盤殺」，推出下單抽洛杉磯來回機票、每日簽到賺 mo 幣、限時折價券與滿額送購物金等多重回饋，活動期間平台日均流量與轉換率皆同步攀升，為 618 主檔挹注實質買氣。
為因應 618 高峰訂單潮，momo 自建物流與智能倉儲體系同步升級，除提升即時調度與「快速到貨」覆蓋率，也透過 AI 演算進行訂單配置、合併集運、熱銷商品預測與物流排程優化，擴大當日配送範圍。
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