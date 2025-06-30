〈房產〉中信房屋總經理張世宗：價格認知落差大 6月房市交易月年雙減

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-30 10:06

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中信房屋統計內部成交件數顯示，6 月全台交易量相較於上月減少約 13.2%，較去年同期減少約 38.5%，中信房屋總經理張世宗今 (30) 日指出，導致 6 月市場買氣下降包括民眾對通膨與經濟減緩的疑慮，同時，房市雨買賣雙方對價格的認知落差較大，市場買氣也因此遲遲無法回升。

中信房屋總經理張世宗：價格認知落差大6月房市交易呈現月年雙減。(鉅亨網記者張欽發攝)

中信房屋統計，全台六都的成交量數據變化，台北市月減 10%、年減 35.4%；新北市月減 13.7%、年減 39.7%；桃園市月減 3.7%、年減 39.1%；台中市月減 8.7%、年減 29.3%；台南市月減 15.6%、年減 38.3%；高雄市月減 15.1%、年減 36.6%。

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中信房屋總經理張世宗指出，推估 6 月市場買氣下降主要有以下兩方面原因，一方面，俄烏戰爭未落幕，期間以伊戰爭的爆發又引起民眾對物價通膨與經濟減緩的疑慮，加上川普關稅戰 90 天大限逼近、新台幣急升、以及央行尚未釋出放寬房市管制的訊號，種種利空因素皆加深民眾對未來經濟走勢的不安，購屋態度更趨保守，市場觀望氣氛濃厚。

另一方面，由於目前台股仍在 2 萬點高檔，央行預估全年經濟成長率達 3.05%，屋主在無資金壓力下多傾向堅守價格，部分更轉售為租，靜待時機回溫，反觀買方則普遍預期價格下修，買賣雙方對價格的認知落差較大，市場買氣也因此遲遲無法回升。

張世宗指出，進一步觀察區域表現，6 月以桃園市的月減幅最少，桃園整體房價較雙北親民，加上大型建設題材持續進駐，帶動區域話題與買氣。考量目前貸款條件趨嚴，雙北不少有剛性需求的購屋族轉向桃園尋找總價相對可負擔的物件，進一步支撐區域房市表現。

展望下半年市況，張世宗表示，美國對等關稅暫緩 90 天期限預計於 7 月 9 日到期，屆時台美談判結果將成為市場關注的重點，第三季又適逢民俗月及暑假出國旺季，屬傳統房市淡季。

同時，若國內外政經局勢明朗、利空因素逐步鈍化， 第四季的房市交易量可望出現回溫，不過整體成交水準仍難以與前幾年房市高點相提並論。