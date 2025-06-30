東森集團拓健康事業版圖 首開私人健康會館

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-30 10:02

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東森集團總裁王令麟(右3)。(圖：東森提供)

王令麟說明，東森栢馥設計上刻意避開傳統醫院的冷冽氛圍，希望打造成有溫度的健康會館，而 5 樓已設有去年啟用的東森 REGAL 美容生技中心，將 AI 技術應用於美容和精緻健康管理。

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王令麟也以自身經驗表示，自己從 40 歲開始每年固定健康檢查，6 年前接觸功能醫學，透過營養補充、AI 智能按摩和健康生活方式，維持旺盛體力，因此，即便現年 70 歲仍能每天工作 15 小時。

王令麟強調，這些年持續傾聽超過百位東森 VIP 會員的心聲，深刻感受到年長者在面對醫療時的無助與不安，因此，特別設計結合醫學中心，協助會員在健檢中若發現健康風險，可迅速轉介至輔大、台安、馬偕或振興等合作醫院，及時銜接適切醫療資源，爭取黃金治療時間。