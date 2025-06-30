川普：美國總統喪命率為5% 早知道我就不參選了

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-30 10:11

‌



川普上週五 (27 日) 表示，美國總統是個「非常危險的職位」，死亡率達 5%，如果他知道這件事，他或許就不會參選了。

在白宮一場記者會上，川普談到針對他的生命威脅時說，自己偶爾會想起 24 年 7 月 13 日在賓州的競選集會上被子彈擦傷耳朵的情景。

‌



他說，「我偶爾會有那種刺痛的感覺，沒關係，是一個危險的職業。」

川普進一步指出，美國總統比一些最高生命風險的職業還危險，以賽車手為例，死亡率是千分之一，鬥牛士也是千分之一。這雖然不算高，但確實有人喪命。而當總統，死亡率約為 5%。「如果有人告訴我，我可能就不會參選了。好嗎？這確實是個非常危險的職業。」

美國 45 位總統中，有四位遭到暗殺。還有多位總統和總統候選人遭槍擊。川普本人也曾多次受到生命威脅。

2024 年 7 月 13 日，川普在賓州舉行競選集會。一名 20 歲男子從距離川普演講台約 140 公尺的一處建築屋頂向川普連開數槍，導致川普右耳受傷，並致現場觀眾一人死亡、兩人重傷。