習近平、川普見面有譜？共同社：中國擬邀川普出席9/3天安門閱兵

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-30 08:08

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中國政府將於 9 月 3 日舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動，知情人士周日（29 日）透露，中方計劃邀請美國總統川普出席當天於北京天安門廣場舉行的閱兵式。

中國擬邀川普出席9/3天安門閱兵。（圖：Shutterstock）

與此同時，據日本《共同社》報導，消息人士表示，美國已提議習近平 9 月訪美，期間恰逢聯合國大會會期，今年也是聯合國成立 80 周年。

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如果上述任何一個計畫得以實現，將是今年 1 月川普重返白宮以來美中領袖首度面對面會談。

值得注意的是，俄羅斯總統普丁將於 8 月 31 日至 9 月 3 日訪中，參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

《共同社》指出，倘若美中俄三國元首都出席這場紀念活動，可能會給日本帶來外交壓力。

知情人士說，即使川普本人有意訪中，北京認為，美國國務卿盧比奧等許多對中立場強硬的高階官員可能會反對總統出席閱兵式。

同時，消息人士透露，習近平也對赴美有所保留，擔心雙方在白宮的會談，重演今年 2 月烏克蘭總統澤倫斯基與川普劍拔弩張的場面，當時川普公開斥責澤倫斯基。

中國考慮派國務院總理李強出席聯合國大會。