〈陸股盤後〉中國6月製造業PMI連兩個月上升 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-06-30 16:30

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中國股市三大指數周一（30 日）收盤走高，中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心當天公布的 6 月中國採購經理人指數（PMI）顯示，製造業 PMI 連續兩個月上升，景氣持續改善。

中國6月製造業PMI連兩個月上升，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.59% 報 3,444.43 點，深證成指漲 0.83% 報 10,465.12 點，創業板指漲 1.35% 報 2,153.01 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5175 兆元。

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軍工、半導體、釀酒、汽車、醫藥類股上揚。

滬指上半年漲 2.76%，深證成指漲 0.48%，創業板指漲 0.53%。

中國 6 月製造業 PMI 為 49.7%，較上月上升 0.2 個百分點，連續兩個月上升。在接受調查的 21 個行業中，有 11 個位於擴張區間，比上月增加 4 個，景氣面有所擴大。

隨著外部干擾因素影響減弱，6 月製造業回歸正常運行軌道，經濟內生動力穩定釋放，市場需求整體止降回升，新訂單指數為 50.2%，在連續兩個月運行在 50% 以下後，回到擴張區間。

同時，製造業出口也逐步恢復，新出口訂單指數連續兩個月上升。

在需求回升帶動下，企業生產活動保持穩定擴張，企業原材料採購活動也相應有所擴張，採購量指數在連續兩個月運行在 50% 以下後，回到擴張區間。

結合來看，6 月製造業供需兩端均有所擴張，經濟基本面穩中向好。

中國物流與採購聯合會副會長何輝表示，隨著政府實施一系列政策，製造業供需兩端均逐步改善，新訂單指數再次回升到了 50% 以上，經濟成長韌性進一步增強。