〈走進中國〉小米門市出現營銷怪象 多地已現YU7轉手訂單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-30 05:00

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6 月 26 日晚間，就在中國小米 (01810-HK) 舉行發布會之時，在小米 4S 店，YU7 銷售上演狂熱營銷怪象：銷售人員多次帶頭高呼，甚至拿著麥克風強調「晚了就沒有車了」、「早下定早排產」等，試圖煽動消費者購買情緒。

小米門市出現營銷怪象，多地已現YU7轉手訂單。（圖：第一財經）

第一波營銷熱浪，出現在小米集團董事長雷軍上台介紹小米 YU7 時。多位小米汽車銷售人員向到場觀看直播的消費者表示：「小米 YU7 只有 3 萬輛準現車，10 點鐘開搶，店裡信號慢，大家可以到室外用 5G 網路下定，晚了就沒有現車了，要排隊等排產。」

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隨後，雷軍介紹小米 YU7 的智慧化賣點、與 Model Y 對比點時，消費者反應平平。

第二波營銷熱浪，在小米 YU7 售價正式發布後，現場銷售人員帶頭高呼「絕了」、「贏了」，煽動著消費者購買情緒。

幾乎同一時間，店內幾十名銷售人員立刻行動，人均手持 2 台手機，走進走出打電話、發語音，引導消費者下定，「早下定早排產」等固定銷售話術頻出。甚至有一名銷售經理舉著麥克風，高聲告知到場消費者下定流程。

第三波營銷熱浪，是在小米開放展車內飾參觀、消費者要求試駕時。銷售人員陳琳（化名）對購車者稱，今晚（27 日）大概 11 點試駕車能到店裡，明天最早 8 點半可以開始試駕。

「小米 YU7 的試駕需要提前預約，且將優先安排給已經下定鎖單的客戶。」她表示。

這種「飢餓營銷」策略導致一部分購車者不滿。帶著愛寵來到現場的吳敏表示，不會「盲目下定」，要經過試駕才能決定是否購車。

吳敏說，關注過小米 SU7 此前因智駕出現的事故，「車廠當然會把自己的優點放大宣傳，但購車者需要對自己的安全負責，我還是更相信自己」。

在官方宣稱 3 萬輛準現車 10 秒售罄後，在二手車平台，中國多地已出現 YU7 轉手訂單，且多為標準配置。YU7 幾番轉輾後，究竟流入誰的手中？

據《第一財經》報導，YU7 轉讓人陳思（化名）說，他是通過 SU7 Ultra 轉的 YU7 訂單，因為已經訂購其他新車，所以現在想轉手。

在陳思與小米汽車銷售人員的對話中，下定後的小米 YU7 上牌人只能更換為直系親屬。因此，轉讓訂單需要過戶，並繳納相應手續費。

業界人士說，小米汽車的大定量不等同於鎖單量，也不是最終銷量。從﻿﻿﻿YU7 下定界面來看，消費者支付定金後 168 小時（即 7 日）內可隨時修改車輛配置。

去年小米 SU7 上市 24 小時內，曾經有超過百名消費者提出退定，但卻發現無法退款，與小米汽車宣布的定金 7 天內無理由退款不符。今年 YU7 同樣延續 SU7 的大定策略，但小米汽車明顯變得謹慎。