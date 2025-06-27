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鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至17.46元，預估目標價為330.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.95元上修至17.46元，其中最高估值17.72元，最低估值16.59元，預估目標價為330.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.72(17.46)20.1622
最低值16.59(16.59)17.5118.64
平均值17.3(17.03)1920.64
中位數17.46(16.95)19.121.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值43.71億47.88億50.75億
最低值43.06億45.92億48.00億
平均值43.40億47.20億49.36億
中位數43.39億47.52億49.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.278.3811.0810.7613.44
營業收入33.26億34.61億40.06億39.52億38.41億

詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAYI

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