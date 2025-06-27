鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至17.46元，預估目標價為330.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.95元上修至17.46元，其中最高估值17.72元，最低估值16.59元，預估目標價為330.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.72(17.46)
|20.16
|22
|最低值
|16.59(16.59)
|17.51
|18.64
|平均值
|17.3(17.03)
|19
|20.64
|中位數
|17.46(16.95)
|19.1
|21.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.71億
|47.88億
|50.75億
|最低值
|43.06億
|45.92億
|48.00億
|平均值
|43.40億
|47.20億
|49.36億
|中位數
|43.39億
|47.52億
|49.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.27
|8.38
|11.08
|10.76
|13.44
|營業收入
|33.26億
|34.61億
|40.06億
|39.52億
|38.41億
詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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