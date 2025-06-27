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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌AYI-US的目標價調升至330元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)提出目標價估值：中位數由315元上修至330元，調升幅度4.76%。其中最高估值380元，最低估值289元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予敏銳品牌評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。

敏銳品牌今(27日)收盤價為304.18元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲2.68%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AYI市場預估目標價

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