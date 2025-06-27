鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-27 17:30

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李澤楷旗下保險公司、四度衝刺 IPO 的富衛集團周四 (26 日) 正式在香港交易所啟動全球公開發售，計畫募資逾 34.7 億港元。這次 IPO 由摩根士丹利及高盛擔任聯合保薦人，滙豐為財務顧問，吸引了中東主權基金穆巴達拉及日本壽險公司 T&D 作為基石投資者，首日認購額接近 6 億港元，市場反應踴躍。

7月7日登陸港交所！李澤楷富衛集團四度IPO終成功 如何靠「鈔能力」一圓保險夢？

富衛集團此次計畫發行 9134.2 萬股股份，其中 10% 為香港公開發售，每股定價 38 港元，每手入場費 3838.3 港元，預計 7 月 7 日在港交所主機板掛牌上市。若行使 15% 超額配售權，總發行量將增至約 1.05 億股，公開發售首日錄得 5.94 億港元認購，超購約 0.7 倍，顯示投資人對亞洲保險市場的信心。

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身為亞洲領先的數位化保險公司，富衛集團成立於 2013 年，業務遍及香港、泰國、日本等十大高成長市場，透過科技簡化保險流程，提供便利保障方案。

根據招股書，富衛集團此次 IPO 募集資金將用於增強資本實力、降低債務、推動業務成長及數位轉型。

富衛集團周透露，去年新業務價值中，香港及澳門、泰國、日本及新興市場分別貢獻 34.2%、32.6%、15.7% 及 17.5%，東南亞市場已成為主要成長引擎。

值得關注的是，富衛集團此次引進兩大國際基石投資者，阿拉伯聯合大公國主權財富基金穆巴達拉透過子公司認購約 11.7 億港元股份，持股比例最高可達 33.7%，日本 T&D 也透過子公司投資，持股比例最高約 22.5%。兩者合計持股最高可達 56.2%，最低為 48.8%。

此外，李澤楷透過關聯公司控制公司約 66.7% 投票權，瑞士再保險亦為重要股東。

富衛集團近年業績顯著改善，去年實現稅後淨利 2400 萬美元，扭轉虧損局面，營運利潤年增 28.6% 至 4.63 億美元，合約服務邊際 (CSM) 年增率達 30.5%，反映未來獲利潛力。今年第一季新業務價值年增 31.9%，延續高速成長。該公司年化新保費從 2014 年的 3.09 億美元增加至 2024 年的 19.16 億美元，增幅超過 5 倍，其中東南亞市場貢獻過半。

分析人士指出，富衛集團選擇此時上市，反映對亞洲保險市場潛力的信心。儘管產業估值曾受波動，但人口結構變化、中產階級擴張及數位化趨勢支撐長期成長。

分析人士認為，香港資本市場回溫及保險業復甦為 IPO 提供有利環境，但仍須關注獲利穩定性及多國市場監理風險。

業內專家指出，富衛聚焦數位化、簡化流程及年輕客群的差異化策略，助該公司在競爭中突圍。

眾安諮詢專家崔成表示，上市將增強資本實力，支持科技投入與國際品牌建設，但需平衡成長速度與獲利品質。他建議未來應提升新業務價值與承保利潤率，穩步推動數位轉型，方能在五至十年內成長為亞洲領先創新保險集團。