自駕技術路線之爭升級！馬斯克主張純視覺方案 華為力挺雷射雷達強調「安全冗餘」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-27 11:50

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自駕技術路線之爭升級！馬斯克不挺雷射雷達主張純視覺 華為強調多傳感器「安全冗餘」

專家認為，馬斯克這番發言核心在於，人類透過眼睛觀察與大腦判斷即可安全駕駛，AI 應模擬同樣機制，以鏡頭替代人眼、神經網絡替代大腦，而非依賴雷射雷達等感應器。

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馬斯克質疑多傳感器融合的可行性，認為不同設備可能因數據衝突導致系統混亂，甚至引發事故，例如雷射雷達偵測到障礙物時，若鏡頭未同步識別，決策延遲反而危及安全。因此，特斯拉專注優化視覺算法，並新增麥克風功能以辨識緊急車輛鳴笛聲，模擬人類「聽覺」能力，進一步強化環境感知。

與此同時，華為、理想等中國車廠則堅持「冗餘設計」理念，認為視覺系統存在盲區且受天氣影響大。

華為總裁余承東指出，雷射雷達能提供關鍵安全冗餘，尤其在雨霧夜間等極端環境下，必須結合毫米波雷達與鏡頭互補不足。

雙方理念形成鮮明對照，馬斯克主張「少即是多」，透過 AI 深度學習逼近人類判斷，華為則信賴「硬件疊加」，以多傳感器提升極限場景的容錯率。

業界分析認為，兩種路線反映出技術路徑的根本差異。純視覺方案憑藉低成本與拓展性佔優，但需要突破複雜環境的演算法瓶頸，而多傳感器方案成本雖然較高，卻能快速應對現實道路的不確定性。