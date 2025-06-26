鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至7.22元，預估目標價為312.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.07元上修至7.22元，其中最高估值8.2元，最低估值5.98元，預估目標價為312.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.2(8.2)
|6.57
|7.12
|最低值
|5.98(5.98)
|5.61
|6.18
|平均值
|7.16(7.05)
|6.17
|6.68
|中位數
|7.22(7.07)
|6.19
|6.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.38億
|20.05億
|20.91億
|22.05億
|最低值
|18.18億
|18.73億
|19.48億
|20.21億
|平均值
|18.78億
|19.50億
|20.31億
|20.99億
|中位數
|18.75億
|19.49億
|20.30億
|20.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.69
|7.51
|6.27
|6.32
|11.54
|營業收入
|14.96億
|14.41億
|16.07億
|16.69億
|17.74億
詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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