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鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至5.98元，預估目標價為309.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.87元上修至5.98元，其中最高估值7.37元，最低估值4.58元，預估目標價為309.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.37(6.75)6.787.46
最低值4.58(4.58)4.536
平均值5.92(5.77)5.956.84
中位數5.98(5.87)6.196.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.14億20.01億21.02億22.09億
最低值17.93億18.52億19.48億20.45億
平均值18.68億19.45億20.34億21.27億
中位數18.71億19.44億20.37億21.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.697.516.276.3211.54
營業收入14.96億14.41億16.07億16.69億17.74億

詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESS

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