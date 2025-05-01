鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至5.98元，預估目標價為309.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對埃塞克斯不動產信託(ESS-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.87元上修至5.98元，其中最高估值7.37元，最低估值4.58元，預估目標價為309.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.37(6.75)
|6.78
|7.46
|最低值
|4.58(4.58)
|4.53
|6
|平均值
|5.92(5.77)
|5.95
|6.84
|中位數
|5.98(5.87)
|6.19
|6.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.14億
|20.01億
|21.02億
|22.09億
|最低值
|17.93億
|18.52億
|19.48億
|20.45億
|平均值
|18.68億
|19.45億
|20.34億
|21.27億
|中位數
|18.71億
|19.44億
|20.37億
|21.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.69
|7.51
|6.27
|6.32
|11.54
|營業收入
|14.96億
|14.41億
|16.07億
|16.69億
|17.74億
詳細資訊請看美股內頁：
埃塞克斯不動產信託(ESS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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