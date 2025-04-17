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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至2.16元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.22元下修至2.16元，其中最高估值3.05元，最低估值1.37元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.05(3.05)3.664.52
最低值1.37(1.37)1.732.33
平均值2.24(2.27)2.743.26
中位數2.16(2.22)2.793.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值176.73億180.28億186.29億180.51億
最低值167.11億169.48億171.88億180.51億
平均值171.83億175.27億180.36億180.51億
中位數171.94億175.73億182.00億180.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.022.413.493.192.40
營業收入51.62億96.80億131.27億161.64億172.41億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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