鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.32元，其中最高估值1.4元，最低估值0.05元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.4(2.1)
|2.35
|2.66
|最低值
|0.05(0.05)
|0.67
|1.3
|平均值
|0.42(0.51)
|1.32
|1.99
|中位數
|0.32(0.35)
|1.34
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|423.60億
|444.57億
|463.72億
|最低值
|412.15億
|421.86億
|435.56億
|平均值
|418.11億
|432.64億
|448.05億
|中位數
|418.63億
|432.85億
|451.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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