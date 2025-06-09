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鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元下修至0.32元，其中最高估值1.4元，最低估值0.05元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.4(2.1)2.352.66
最低值0.05(0.05)0.671.3
平均值0.42(0.51)1.321.99
中位數0.32(0.35)1.342.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值423.60億444.57億463.72億
最低值412.15億421.86億435.56億
平均值418.11億432.64億448.05億
中位數418.63億432.85億451.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.648.386.280.821.57
營業收入385.42億549.68億569.02億446.22億429.64億

詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOW

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