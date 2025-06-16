鉅亨速報 - Factset 最新調查：陶氏(DOW-US)EPS預估下修至0.29元，預估目標價為32.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元下修至0.29元，其中最高估值0.75元，最低估值-0.02元，預估目標價為32.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.75(1.4)
|1.85
|2.66
|最低值
|-0.02(0.01)
|0.67
|1.3
|平均值
|0.33(0.4)
|1.29
|1.97
|中位數
|0.29(0.31)
|1.34
|2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|427.68億
|444.41億
|460.08億
|最低值
|412.15億
|421.86億
|435.56億
|平均值
|418.56億
|432.68億
|447.70億
|中位數
|419.07億
|433.43億
|451.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|營業收入
|385.42億
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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