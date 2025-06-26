800億美元世紀油企併購案？殼牌急澄清「沒有談判」
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒報導，《華爾街日報》周三 (25 日) 率先披露殼牌（Shelll) 正考慮收購競爭對手 英國石油（BP） 的訊息，並稱交易金額可能達 800 億美元，將成為現代最大石油併購案。但殼牌隨即發聲明駁斥報導，稱「沒有進行任何談判」，僅是「市場投機傳言」。
《華爾街日報》引述知情人士報導，雙方代表正積極談判，BP 正仔細考慮這項提議。收購 BP 將讓殼牌在與埃克森美孚 (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-US) 等大型競爭對手的較量中站穩腳跟。
不過知情人士也強調，無法得知任何交易的潛在條款，合併也非定案，代表兩家公司的銀行家參與了討論，但進展緩慢。
報道消息傳出後，殼牌表示「這是進一步的市場投機傳言。沒有進行任何談判。」BP 發言人拒絕評論。
當被公開詢問時，殼牌執行長 Wael Sawan 最近表示，公司對大型交易的門檻很高。
殼牌 5 月宣布數十億美元股票回購計劃，這是其長期大規模股票回購的最新舉措。《華爾街日報》此前報導，殼牌一直與銀行家合作，考慮出售其在歐洲和美國的化工資產。
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