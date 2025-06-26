伊朗至少14名頂尖專家身亡 核計畫還可能繼續嗎？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-26 05:30

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伊朗伊斯蘭共和國通訊社周三（25 日）報導，伊朗將於 28 日在德黑蘭為在以伊衝突中喪生的伊朗高級軍事指揮官和科學家舉行國葬。

伊朗將於28日在德黑蘭為在以伊衝突中喪生的伊朗高級軍事指揮官和科學家舉行國葬。（圖：Shutterstock）

另伊朗將於 6 月 26 日為以伊衝突中遇難的伊斯蘭革命衛隊總司令侯賽因 · 薩拉米及其辦公室主任哈吉 · 馬蘇德 · 沙內伊舉行葬禮，地點位於薩拉米的家鄉戈勒派耶甘。

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以色列駐法國大使扎爾卡表示，在以色列對伊朗的軍事打擊中，至少 14 名伊朗物理學家和核工程師遭針對性暗殺，導致伊朗幾乎不可能利用留存的核基礎設施和材料製造核武。

扎爾卡在接受《美聯社》採訪時說，被暗殺的這些人是伊朗頂尖科研人員，「他們幾乎掌握所有核心知識」，整個科學家團隊消失，讓伊朗核計畫倒退好幾年，甚至更長時間。

美國中東問題特使威特科夫周二接受《Fox News》採訪時稱，美國向伊朗投下的炸彈，「毫無疑問已經摧毀相關設施」，伊朗幾乎不可能恢復鈾濃縮計畫。

威特科夫談到美國對伊朗福爾多、伊斯法罕和納坦茲三處核設施的打擊效果時稱，三處地點「大多數甚至可能是全部離心機都已損毀或被摧毀」。他本人和其他「看過原始數據的」專家認為，伊朗要花「幾年」時間才能恢復上述地點的鈾濃縮計畫。