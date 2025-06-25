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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至19.22元，預估目標價為273.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.55元下修至19.22元，其中最高估值22.78元，最低估值14.73元，預估目標價為273.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.78(22.78)24.325.730.03
最低值14.73(14.73)14.8622.528.82
平均值19.4(19.6)21.7525.0329.43
中位數19.22(19.55)22.2225.4529.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值956.01億977.84億976.75億1,001.64億
最低值863.03億877.29億938.08億989.69億
平均值894.21億925.35億957.05億995.67億
中位數892.31億923.07億957.39億995.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS19.4514.3315.4817.21
營業收入837.94億935.12億901.55億876.93億

詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFDX

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