鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯邦快遞(FDX-US)EPS預估下修至19.22元，預估目標價為273.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對聯邦快遞(FDX-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.55元下修至19.22元，其中最高估值22.78元，最低估值14.73元，預估目標價為273.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.78(22.78)
|24.3
|25.7
|30.03
|最低值
|14.73(14.73)
|14.86
|22.5
|28.82
|平均值
|19.4(19.6)
|21.75
|25.03
|29.43
|中位數
|19.22(19.55)
|22.22
|25.45
|29.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|956.01億
|977.84億
|976.75億
|1,001.64億
|最低值
|863.03億
|877.29億
|938.08億
|989.69億
|平均值
|894.21億
|925.35億
|957.05億
|995.67億
|中位數
|892.31億
|923.07億
|957.39億
|995.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|19.45
|14.33
|15.48
|17.21
|營業收入
|837.94億
|935.12億
|901.55億
|876.93億
詳細資訊請看美股內頁：
聯邦快遞(FDX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉貿易利空衝擊需求和獲利 聯邦快遞看壞未來景氣
- 〈財報〉FedEx財測失色 關稅成利空 盤後下挫6%
- 美進口商找報關行處理川普關稅 代價日益高漲
- 〈美股13F報告〉索羅斯基金增持輝達 出清台積電、美超微
下一篇