人造太陽2.0工程啟動！從EAST到BEST再到CRAFT 陸核融合技術持續衝刺商用發電

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 14:10

‌



中國緊湊型融合能實驗裝置 (BEST) 的組裝工作近日在安徽合肥的科學島上正式啟動。這項被稱為「人造太陽 2.0」的工程，標誌著中國可控核融合研究進入工程化新階段。

從全超導托卡馬克核融合實驗裝置 (EAST) 突破千秒長脈衝運行，到 BEST 即將點亮第一盞燈，再到「夸父」(CRAFT)構築​​技術堡壘，中國科學家正朝著核融合發電的商業化目標發起衝刺。

‌



作為中國核融合研究的開路先鋒，EAST 自 2006 年運行以來不斷刷新紀錄。今年 1 月，這個直徑 8 公尺、高 11 公尺的環形裝置在攝氏 1 億度高溫下實現 1066 秒穩態等離子體運行，相當於在實驗室環境下模擬出未來融合堆的運行狀態。

中科院等離子體所專家表示，這相當於通過了理論大考，就像太空梭完成亞軌道飛行測試，證明核融合發電在技術上具有可行性。

若 EAST 是探索科學邊界的「太空望遠鏡」，那麼正在組裝的 BEST 裝置則是邁向實用化的「探路者火箭」。這項投資逾 30 億元人民幣的工程將在 2027 年建成，首次嘗試在真實工況下達到淨能量增益。

專案負責人透露，BEST 將採用創新緊湊設計，體積僅 EAST 的三分之一，卻能產生兆瓦級熱功率，為建造真正意義的融合反應器累積關鍵數據。若進展順利，2030 年可望實現實驗室級的發電演示。

在融合能研發版圖中，CRAFT 承擔著「技術孵化器」的角色。這個總投資超百億的超級工程，擁有全球最大的真空室和最強的中性束注入系統，正在鍛造融合堆核心零件的「中國標準」，其研發的鎢銅合金第一壁材料，可承受每平方公尺 4 兆瓦的熱負荷，相當於在指甲蓋上承受曳引機滿載衝擊。工程建成後，將形成從超導磁鐵到真空室的全套技術體系，為後續融合工程堆建設提供 "技術母機"。

中國融合能發展路線圖正逐漸清晰，先在 2035 年前建成融合工程實驗堆，2050 年前後示範發電，21 世紀中葉實現商業化應用。

中科院院士萬元熙說：「這就像太空工程，EAST 完成『衛星上天』，BEST 實現『飛船對接』，CRAFT 鑄造『太空站骨架』，最終建成真正的融合太空站。」